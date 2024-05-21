أستاذ أزهري يدعو مؤسسي "تكوين" لـ"مناظرة" على الهواء (فيديو)

أكد عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية المؤسسات والتخصص في بناء الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن الخبرة في العلم الأزهري لا تقارن بمجرد الاطلاع على بعض الكتب.

أوضح الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن العلمانيين يتبعون منهج النقض بدلًا من النقد البناء، معتبرًا أنهم لم يسهموا في أي إصلاح حقيقي، وأنهم يسيئون إلى التراث الإسلامي، مع العلم أن الفضاء الإعلامي مفتوح لهم لعرض أفكارهم.

تطرق "الشيخ" إلى أصول العلمانية، معتبرًا إياها محاولة من المستشرقين لزعزعة العقيدة الإسلامية، ولكنه أشار إلى أن بعض المنتمين للحملات التبشيرية قد اعتنقوا الإسلام بعد دراسة الدين والتخصص فيه.

وأضاف أن العقيدة الإسلامية تتميز بالحيوية والقدرة على التطور والتجدد، مشددًا على أن العلمانيين يفتقرون إلى المنهجية العلمية في طرحهم.

كما استنكر "الشيخ" تصريحات إسلام البحيري التي وصف فيها المصريين بالغوغائيين، مؤكدًا على غيرته على الشعب المصري ومشيرًا إلى أن علماء الأزهر يتبعون منهجًا نقديًا متزنًا، كما في دراسات الشيخ محمد الغزالي النقدية لأحاديث البخاري.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك مناظرة على الهواء بين الشيخ أسامة الأزهري ويوسف زيدان لأنهم عرضوا نفسهم على الإعلام منذ البداية، معربًا عن رغبته في مواجهة الأفكار بالحجة والبرهان وفقًا للمنهج العلمي.

واختتم حديثه بتساؤل حول مدى جدوى الأفكار والشائعات التي يطرحها الدكتور يوسف زيدان، مشيرًا إلى تهربه من المناقشة العلمية الجادة.