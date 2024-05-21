الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: مصر تستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار (فيديو)

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

أعرب الدكتور محمد الشوادفي، الخبير في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الأسس الراسخة التي يقوم عليها، بما في ذلك الثروات الطبيعية والكفاءات البشرية.

أكد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على أهمية الصناعة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن مصر تضع الصناعة في مقدمة أجندتها التنموية، وأشار إلى أن الصناعة تمثل قيمة مضافة كبيرة للموارد الوطنية، ولها القدرة على تحقيق تحول اقتصادي شامل.

وتطرق "الشوادفي" إلى الأهداف الطموحة للدولة، والتي تتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وذكر أن الصناعات الغذائية المصرية كانت تتمتع بمكانة مرموقة في الستينيات، حيث كانت مصر تصدر منتجاتها إلى العديد من الدول، مؤكدًا وجود فرصة ذهبية لإعادة بناء هذا القطاع، خصوصًا مع وجود مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المستصلحة.

وألمح إلى أن القطاع الخاص في مصر قد حقق ميزة تنافسية ملحوظة، وخاصة في المجال الصناعي، مع توفير الدولة لتيسيرات كبيرة للمستثمرين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي واعد.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية والحكومة للصناعة والقطاع الاقتصادي بشكل عام، مما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للدولة المصرية على الصعيد العالمي.

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