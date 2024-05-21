الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الطائرة جلوس ببارالمبياد باريس

فريق منتخب مصر للكرة
فريق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 عن مجموعات المنتخبات المشاركة في الحدث البارالمبي الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته منتخبات: فرنسا- البوسنة والهرسك- كازاخستان.

فيما تضم المجموعة الثانية كلًا من: إيران - البرازيل - ألمانيا - أوكرانيا.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مؤخرا وتأهل من خلالها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

أبطال مصر البارالمبيين كرة الطائرةجلوس بارلمبياد باريس الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية اللجنة البارالمبية

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى