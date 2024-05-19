حسام الدين مصطفى: نشكر وزير الرياضة ولجنة الساق الواحدة لمجهوداتهم في كأس الأمم الأفريقية

أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية بالدور الكبير الذي يبذله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لخروج بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة بمظهر مشرف يليق باسم مصر كعادته في كافة البطولات الرياضية الكرى التي تستضيفها مصر.

وأعرب مصطفى عن سعادته بنجاح حفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس السبت على ستاد السلام، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأكد مصطفى أنه تلقى إشادات عديدة من الوفود المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.

وأكد، أن لجنة كرة القدم للساق الواحدة برئاسة محمد عادل حسني تبذل مجهودًا كبيرًا لإنجاح البطولة، وأشار إلى أن هناك تعاونًا كبيرا بين كافة الجهات والشركاء لإنجاح هذا الحدث المهم الذي تستضيفه مصر، خاصة أن البطولة مؤهلة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة.

وأوضح أن اللجنة البارالمبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولجنة كرة القدم للساق الواحدة يعتبرون أن نجاح هذا الحدث خطوة مهمة لاعتماد تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم للساق الواحدة في المستقبل.

وافتتحت أمس السبت منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليدم للساق الواحدة – مصر 2024، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.

وأقيمت مراسم حفل الافتتاح على ستاد السلام، بحضور الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية نائبًا عن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، وجورج شلاختنبرج رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة، وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة هي: جامبيا – السنغال – سيراليون – الجزائر – كينيا – المغرب - بوروندي – غانا – أوغندا – أنجولا – نيجيريا – تنزانيا – ليبريا، بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.