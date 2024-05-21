الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعبو الإسماعيلي ينتظمون غدًا في التدريبات استعدادًا للقاء البنك الأحد المقبل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستأنف لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادى  الإسماعيلى، تدريباتهم غدا الأربعاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، كنوع من التقاط الأنفاس لاستكمال مواجهات الدورى الممتاز .

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، لاعبي الدراويش، راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن ينتظموا غدًا في التدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بالأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز، والمحدد موعدها الرابعة عصر الأحد المقبل، بإستاد القاهرة.

وجاء قرار ايهاب جلال بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، بعد اللقاء الودي الذى جرى أمس أمام المريخ السوداني، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، والذى حرص خلاله المدير الفنى على تجربة بعض العناصر .

 وأشرك ايهاب جلال في المباراة على مدار شوطيها كلًا من محمد فوزي لحراسة المرمى ومحمد نصر وعصام صبحي وحمادة صلاح وعبد الله حسني وحاتم سكر وعبد الله حسن ومحمد عبد السميع  ومحمد مخلوف ونادر علاء وعمر الساعي ومحمد حسن ومروان حمدي وباسم مرسي وعبد الرحمن الدح وحسن صابر. 

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي خسر من بيراميدز مؤخرًا وتجمد رصيده عند 26 نقاطة احتلوا بها المركز الثاني عشر بجدول الدوري الممتاز حيث فازوا في 6 لقاءات وانهزموا 10 مباريات وتعادلوا 8 مواجهات ودخل شباكهم 27 هدفًا ولهم 23 هدفًا.

ويسعى ايهاب جلال لتجهيز لاعبيه بالشكل المناسب حتى يستعد الفريق ذاكرة الانتصارات مجددا بعد السقوط أمام بيراميدز فى المباراة الاخيرة، وهى الخسارة التى جاءت بعد عدة انتصارات ساهمت فى تقدم الفريق فى جدول ترتيب الدورى، على امل الدخول فى المنطقة الدافئة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتازم الأمور مع نهاية المسابقة .

الاسماعيلى الدراويش ايهاب جلال الدوري راحة سلبية

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