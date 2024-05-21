للمرة الثالثة هذا الشهر.. قصف أوكرانى لمستودع وقود

قال رئيس منطقة لوجانسك، التي ضمتها روسيا في أوكرانيا، أمس الإثنين، إن القصف الأوكراني ألحق أضرارا بمستودع للوقود، وأدى إلى نشوب حريق في بلدة دوفجانسك، وفقا لوكالة "رويترز".

وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث من نوعه على مستودعات في المنطقة خلال مايو الجاري.

وكتب ليونيد باسيشنيك، عبر تطبيق الرسائل القصيرة تيلجرام، أن القوات الأوكرانية استخدمت القنابل العنقودية في الهجوم على البلدة، التي تطلق عليها الإدارة المحلية التي نصّبتها روسيا اسم سفيردلوفسك، وهو اسمها نفسه خلال الحقبة السوفيتية.

ولم يصدر تعليق رسمي أوكراني على الهجوم على مستودع الوقود.

وأعلن باسيشنيك عن هجومين على مستودعين لتخزين النفط، في وقت سابق من الشهر؛ أحدهما في لوجانسك، وهي المدينة الرئيسة في المنطقة، والثاني في بلدة روفنكي قرب دوفجانسك.