مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض يختتم زيارته فى الشرق الأوسط

اختتم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الاثنين، زيارته للشرق الأوسط، التقى خلالها بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وأعضاء حكومة الحرب، بما في ذلك يوآف جالانت وبيني غانتس.

وخلال اجتماعاته، تطرق إلى الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك الوضع في القطاع على نطاق أوسع.

مجموعة واسعة من المناقشات

وقال: لقد كانت هناك مجموعة واسعة من المناقشات هنا لتشمل المساعدات الإنسانية والتأكد من أننا نستطيع زيادة هذا التدفق، والحصول عليه، وجعله أكثر استدامة، بالإضافة إلى بذل كل ما في وسعهم لطمأنة عمال الإغاثة الإنسانية وجعلهم مرتاحين بهذه الطريقة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "بدأت المساعدات في الدخول".

وأكد سوليفان التزامنا برؤية حماس مهزومة، وكذلك محاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والمضي قدمًا.

وعندما سُئل لاحقًا عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم محدد خلال الرحلة بشأن صفقة الرهائن، قال كيربي إنهم يواصلون العمل عليها، ولكن لم تكن هناك تحديثات جوهرية.