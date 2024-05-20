السفير عاطف سالم ينتقد موقف المحكمة الجنائية الدولية من إسرائيل (فيديو)

ألقى السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، الضوء على استمرار العداء بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.

وتطرق "سالم"، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى المشروع البترولي "إيلات أشدود" الذي كان يجمع بين إيران وإسرائيل، والذي كان يحقق أرباحًا سنوية قبل انقطاع العلاقات في عام 1979، وأوضح أن إسرائيل كانت تأمل في عودة نظام إيراني يمكن التعامل معه لإعادة الأموال المجمعة، لكنها قررت مؤخرًا مصادرة تلك الأموال عقب الأحداث الأخيرة.

كما ناقش السفير موقف المحكمة الجنائية الدولية من إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تنضما إلى المحكمة، وأشار إلى أنه تم تقديم عدة طلبات من دول مختلفة ومنظمة التحرير الفلسطينية للمحكمة، التي بدأت تتحرك بشأن الأحداث في فلسطين، وأكد أن المدعي العام كان ينبغي أن يصدر أوامر باعتقال عدد أكبر من القادة الإسرائيليين، وليس فقط شخصين.

وأخيرًا، لفت "سالم" إلى أن الجانب الفلسطيني كان يعتبر المدعي العام متحيزًا نوعًا ما، حيث زار إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولم يظهر نفس الحماس في لقاءاته مع الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين الذين تأثروا بأحداث 7 أكتوبر، مما أثار قلق الفلسطينيين.