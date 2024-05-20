إقالة مدير إدارة أشمون التعليمية بسبب تسريب الامتحانات

أعلن محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن تكليف ممدوح الجابري، مديرا جديدا لإدارة أشمون التعليمية، على خلفية ادعاء تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم.

وأوضح الفولي أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون اتخذ قرارا بتكليف ممدوح الجابري مديرا جديدا لإدارة أشمون التعليمية على خلفية ما أثير من تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم.

واتخذ محمود الفولي مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قرارا بإحالة رئيس لجنة الشهيد الجمسي بأشمون، والمراقب الأول وعضو الإدارة للتحقيق بعد ادعاء تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب للامتحانات.

قرارات رادعة للمتسببين فى تسريب الامتحانات

و على صعيد آخر منفصل، كان قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم.

وأكد أبوليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كل المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ علي حقوق الطلاب.