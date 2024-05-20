الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيلون ماسك يطلق خدمة ستارلينك فى إندونيسيا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أطلق الملياردير إيلون ماسك ووزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، أمس الأحد، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" بقطاع الصحة في إندونيسيا، حيث تأمل الحكومة في تحسين الخدمات في المناطق النائية من البلاد.

 

ووصل ماسك، الذي يترأس شركتي سبيس إكس وتسلا، إلى جزيرة بالي الإندونيسية بطائرة خاصة، الأحد، ثم حضر مراسم تدشين الخدمة في مركز للصحة في دنباسار عاصمة بالي.

 

وقال إن توفر خدمة "ستارلينك" في إندونيسيا سيساعد الملايين في المناطق النائية من البلاد على الاتصال بشبكة الإنترنت.

 

ويزيد تعداد سكان إندونيسيا على 270 مليونًا، وتضم 3 مناطق زمنية مختلفة.

 

وأضاف ماسك: "أنا متحمس جدًا لتوفير الاتصال للأماكن التي يكون الاتصال فيها محدودًا. من يمكنه الاتصال بالإنترنت، يمكنه تعلم أي شيء".

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