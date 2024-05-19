الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادي المقاولون العرب يهنئ الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية

المقاولون العرب يهنئ
المقاولون العرب يهنئ الزمالك

قدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للاعبي الزمالك وجماهيره على المستوى الجيد والمظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية في الملعب والمدرجات متمنيا التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم وأن يستكمل النادي الأهلي التفوق المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الافريقية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من استاد القاهرة الدولى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتى شهدت فوز نادي الزمالك على نظيره المغربي فريق نهضة بركان بكأس البطولة الكونفيدرالية.
وعقب انتهاء المباراة حرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب واللاعبين، وذلك بعد تغلب الزمالك بمجموع المباراتين

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه الفريق، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكدًا أن هذا التتويج باللقب يعكس التفوق والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية.
وأكد على تمنياته للنادي الأهلى بالفوز بلقب بطولة الأبطال الإفريقية خلال مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولى أيضا يوم السبت المقبل لتكتمل سعادة جماهير كرة القدم المصرية ولتكون بطولة السوبر الافريقي بين قطبي الكرة المصرية إضافة إلى ما تمثله من دافعا للمنتخب المصري خلال مبارياته المقبلة فى تصفيات كاس العالم والمقرر لها شهر يونيو المقبل.

وتوج نادي الزمالك باللقب، بعد أن انتهت مباراة العودة بتغلب نادي الزمالك بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الإياب بنتيجة 2-1 لصالح نهضة بركان، لتكون النتيجة الإجمالية 2-2، والفوز بأفضلية الهدف فى مباراة الذهاب.

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