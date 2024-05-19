الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.. هل هي محاولة اغتيال؟

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

تعرضت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث مأساوي في منطقة جبلية قرب مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، حال عودته من افتتاح سد مائي مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن أن تفاصيل الحادث تشير إلى أن مروحية كانت جزءًا من موكب جوي يضم ثلاث طائرات هليكوبتر. وفي أثناء الرحلة، فقد الاتصال بطائرتين من الطائرات الثلاث، وتبين لاحقًا أنهما كانتا مروحية تقل الرئيس ومسؤولين آخرين.

الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة، تعتبر من بين العوامل التي قد تكون سببًا في وقوع الحادث. وفي محاولة للتعامل مع هذه الظروف، قامت المروحية المتورطة بهبوط طارئ صعب.

وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة بعد وقوع الحادث، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، تأخر وصولهم حتى قبيل الغروب بنحو ساعة ونصف.

وتثير هذه الحادثة العديد من الأسئلة والتساؤلات حول ما إذا كانت هناك خلفيات سياسية أو أمنية وراء الحادث. ويرجح بعض التقديرات أن يكون الحادث ناتجًا عن محاولة اغتيال، خاصةً في ظل التوترات الإقليمية والتحالفات السياسية المعقدة في المنطقة.

تستمر التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات، فيما تبقى الأنظار متجهة نحو مستجدات الوضع والتطورات القادمة.

هل الحادث اغتيال مدبر؟ 

كما ترجح بعض التقديرات أنه تم استخدام الأراضي الأذربيجانية لتنفيذ محاولة اغتيال إسرائيلية للرئيس الإيراني ووزير الخارجية نظرًا للعلاقات الوثيقة والتعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل وما يرجح هذا السيناريو هو أن مكان سقوط الطائرة بحسب آخر التحديثات هو بالقرب من قرية وزيري الواقعة في غابات أرسلان في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران وهو موقع قريب جدًا من أذربيجان.

بينما تتجه تقديرات أخرى إلى استبعاد مشاركة أذربيجان في الهجوم، وذلك لصعوبة أن تشارك في اغتيال ضيف كان لديها للمشاركة في افتتاح مشروع مشترك بين البلدين.

وعلى الرغم من استبعاد الدور الأذربيجاني في هذه العملية إلا أن قدرات إسرائيل ونفوذها في الساحة الأذربيجانية قد تسهل هذه العملية على إسرائيل بشكل كبير.

حتى الآن من الصعب استباق الأحداث والتنبؤ بأن الحادث مدير من عدمه، لكن وجود كل هذه الشخصيات المهمة على متن طائرة واحدة في مدينة حدودية قريبة من منطقة نفوذ عملياتي للموساد يجعل من اغتيالهم بضربة واحدة أمر شديد الإغراء للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، بحسب مراقبين دوليين.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مدينة تبريز أذربيجان الشرقية إيران موكب جوي طائرات هليكوبتر

مواد متعلقة

فى انتظار المجهول

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

ماهر فرغلى: «الإخوان» تأسست على فكر «الحشاشين».. و«البنا» تبنى منهج حسن الصباح

خالد منتصر: فرج فودة كان ينفخ فى «قربة مقطوعة».. وسار نحو مصير محتوم «2»

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

جريمة حرب جديدة.. «الدستور» تكشف تفاصيل جريمة اغتيال إسرائيل لـ3 شباب فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا بجنين فى الضفة الغربية

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا