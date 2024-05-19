الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فعاليات أعمال اليوم المفتوح بالجامعة الألمانية للتعريف بكلياتها لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

 

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال اليوم المفتوح لإستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة وأولياء أمورهم في مقرها بالتجمع الخامس الراغبون في الالتحاق بكلياتها  السبع  هندسة وعلوم المواد – هندسة وتكنولوجيا الإعلام – هندسة وتكنولوجيا المعلومات – العلوم التطبيقية والفنون – الحقوق والدراسات القانونية – تكنولوجيا الإدارة – الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية للعام الاكاديمى 2024-2025 بهدف تعريفهم بطرق التقديم للإلتحاق بكلياتها وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، ومعايير القبول والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى إستعراض برامج المنح المتاحة لهم.
وفي هذا السياق،  قام الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل كليات الجامعة الإطمئنان على سير فاعليات اعمال اليوم المفتوح لحرصه على التواجد بين الطلاب الراغبين في الألتحاق بالجامعة وذويهم للإحتفاء بهم موضحًا لهم  سياسة  الجامعة التعليمية  التي ترتكز  على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي التي تنتهجها دولة  المانيا في نظامها التعليمى الجامعى وتترجم  إلى خطط وبرامج يتم تنفيذها بأسلوب عمل الفريق المتكامل، لافتًا إلى ان هذا ما تسعى الجامعة الى غرسة في طلابها  التي تضع آمال عريضة عليهم ليكونوا خير سفراء لها في المجتمع.

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تضمنت فاعليات أعمال اليوم المفتوح  الذي شهد أقبال كبير من الطلاب الجدد وذويهم  لقائهم بأعضاء هيئة تدريس الجامعة من الأقسام المختلفة  لكلياتها بجانب تنظيم جولة تعريفية  لمرافق التعلم من قاعات دراسية معامل ومراكز بحثية وملاعب وصلات الرياضية، كما تم أستعراض أحدث البرامج الاكاديمية التي تنفرد الجامعة بتقديمها على  يد  نخبة من أعضاء هيئة التدريس والتي تبذل الجامعة قصارى جهدها لانتقاءهم للتدريس في كلياتها،  فهم القادرين على إضافة بصمة فارقة في العملية التعليمية وهو ما يتجلى في حصول العديد من طلابها وخريجيها على فرص وظيفية وتدريبية في كبرى الشركات في مصر وخارجها.

الجامعة الألمانية الشهادات المعادلة الثانوية العامة العلوم التطبيقية هندسة وتكنولوجيا

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