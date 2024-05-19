الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدد شخص بإفشاء أسراره.. المشدد 3 سنوات لموظف بكفر شكر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة بالسجن المشدد 3 سنوات، لموظف لاتهامه بتهديد شخص بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء عبر رسائل له عبر مواقع التواصل بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية.

جاء ذلك برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2723 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 487 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عماد ع م"، 36 سنة، موظف، ومقيم المنشأة الصغرى بمركز كفر شكر، لأنه في يوم 21 / 1 / 2023 بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليه "نادر أ"، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء.

تابع أمر الإحالة أن المتهم أرسل إلي المجني عليه رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب، ماسنجر"، وتتضمن عبارات سب وإهانة وتهديد بإفشاء أمور مخدشة تنال من اعتباره وسلامة أولاده وذلك مقابل تخليه عن أداء عمله بشأن القضايا الموكل فيها من قبل أحد موكليه "مطلقة المتهم" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل "فيس بوك، ماسنجر"، بهدف ارتكاب جريمة معاقبًا عليها قانونًا، كما أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليه سالف الذكر منتهكًا حرمة حياته الخاصة بارتكابه للأفعال محل الاتهامات السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سب المجني عليه سالف الذكر بأن اسند إليه عبارات خادشة للشرف والاعتبار وخدشًا لسمعته وسمعة عائلته وذلك عن طريق استخدام أجهزة الإتصال هاتف محمول".

محكمة جنايات بنها إفشاء أمور خادشة مواقع التواصل الاجتماعي كفر شكر محافظة القليوبية

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