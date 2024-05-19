نجم الأهلى ضمن اختيارات العميد فى معسكر يونيو للمنتخب

كشف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عن تواجد أحد نجوم فريق الكرة بالأهلى ضمن القائمة التى يعلنها الجهاز الفنى نهاية الأسبوع الجاري، استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق بداية من يوم 28 مايو الجاري.

وأكد المصدر أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة استقر على عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى لقائمة الفراعنة، بعد تألق اللاعب مع ناديه خلال الفترة الماضية سواء فى مركز الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.

ويعود نجم الأهلى لحسابات الجهاز الفنى، خلال معسكر يونيو المقبل بعد ظهور اللاعب بمستوى طيب للغاية وحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الجهاز الفنى للفراعنة لإعلان قائمة الفراعنة نهاية الأسبوع الجاري، من أجل بدء التحضير لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار حسام حسن بشأن عمر كمال عبد الواحد بالتواجد فى قائمة الفراعنة، كنوع من الخيارات المتحة أمام الجهاز الفنى للدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر في ظل وجود أزمة هذا المركز بسبب تراجع مستوى أحمد فتوح.

ويعانى الجهاز الفنى للفراعنة من أزمة فى بعض المراكز من بينها مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما سيغيب محمد حمدي لاعب بيراميدز بسبب الإيقاف.

تحدث حسام حسن بطريقة جيدة عن لاعب الأهلى خلال الجلسة الودية التى عقدها حسام حسن مع بعض الإعلاميين قبل أسبوع، لافتًا إلى عدم وجود أي خلاف شخصى مع اللاعب وأن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد عدم وجود أى رغبة لدى العميد فى استبعاد أى لاعب.