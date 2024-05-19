الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجم الأهلى ضمن اختيارات العميد فى معسكر يونيو للمنتخب

عمر كمال
عمر كمال

كشف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عن تواجد أحد نجوم فريق الكرة بالأهلى ضمن القائمة التى يعلنها الجهاز الفنى نهاية الأسبوع الجاري، استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق بداية من يوم 28 مايو الجاري.

وأكد المصدر أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة استقر على عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى لقائمة الفراعنة، بعد تألق اللاعب مع ناديه خلال الفترة الماضية سواء فى مركز الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.

ويعود نجم الأهلى لحسابات الجهاز الفنى، خلال معسكر يونيو المقبل بعد ظهور اللاعب بمستوى طيب للغاية وحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الجهاز الفنى للفراعنة لإعلان قائمة الفراعنة نهاية الأسبوع الجاري، من أجل بدء التحضير لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار حسام حسن بشأن عمر كمال عبد الواحد بالتواجد فى قائمة الفراعنة، كنوع من الخيارات المتحة أمام الجهاز الفنى للدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر في ظل وجود أزمة هذا المركز بسبب تراجع مستوى أحمد فتوح.

ويعانى الجهاز الفنى للفراعنة من أزمة فى بعض المراكز من بينها مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما سيغيب محمد حمدي لاعب بيراميدز بسبب الإيقاف.

تحدث حسام حسن بطريقة جيدة عن لاعب الأهلى خلال الجلسة الودية التى عقدها حسام حسن مع بعض الإعلاميين قبل أسبوع، لافتًا إلى عدم وجود أي خلاف شخصى مع اللاعب وأن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد عدم وجود أى رغبة لدى العميد فى استبعاد أى لاعب.

منتخب مصر عمر كمال الفراعنة حسام حسن معسكر يونيو

مواد متعلقة

انتهاء أزمة حسام حسن ومحمد صلاح.. و"مو" فى معسكر المنتخب المقبل

عمر كمال عبدالواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"منار" في دعوى خلع: "قفشت جوزي عند جارتي وقالي بصلح الخنفية"

التليفزيون الإيرانى: مروحية فى قافلة تقل الرئيس الإيرانى تعرضت لحادث

اختلس أموال عمله.. السجن المؤبد غيابيًا لمندوب مبيعات بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا