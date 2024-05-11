عمر كمال عبدالواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

حصد عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 22 من بطولة الدوري.

ونجح الأهلي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 22 من بطولة الدوري.

الأهلي تأخر في الدقيقة 57 بهدف ماجد هاني، قبل أن يتمكن عمر كمال عبدالواحد وأنتوني موديست من تسجيل هدفين في الدقيقتين 79 و97.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 33، وتجمد رصيد البلدية عند النقطة 19.



الشوط الأول:



دخل الفريقان المباراة بقوة ومحاولات مستمرة على المرمى، وسعى الأهلي من البداية إلى استغلال الانطلاقة القوية معتمدًا على توغلات رضا سليم وبيرسي تاو وتمريرات إمام عاشور خلف محمود كهربا رأس الحربة.



استحوذ الأهلي سريعًا على وسط الملعب، ومع الدقائق العشر الأولى تعددت الضربات الحرة والركلات الركنية نتيجة للضغط المتواصل على مرمى المنافس، ولكن من دون ضبط للمسة الأخيرة لذلك لم تشهد المباراة حتى الدقيقة 15 فرصة محققة للتهديف.



واصل الأهلي سيطرته، وفي الدقيقة 18 لاحت أول فرصة للتهديف عندما تسلم علي معلول الكرة ومرر إلى رضا سليم داخل منطقة جزاء بلدية المحلة، فتوغل رضا وسدد بباطن القدم لكن فوق العارضة.



في الدقيقة 25 ومن ركلة حرة للأهلي في وسط ملعب بلدية المحلة يلعب رضا سليم الكرة إلى محمود كهربا في عمق منطقة الجزاء، ولكن كهربا لم يحسن استقبال الكرة لتضيع الفرصة ولو وضع قدمه فقط في الكرة لعانقت الشباك ولتقدم الأهلي بأول الأهداف.



فرصة كهربا فتحت شهية الأهلي الهجومية، ففي الدقيقة 26 يرتبك خط دفاع البلدية ويقطع كهربا الكرة ويمرر إلى بيرسي تاو الذي سدد مباشرة بباطن القدم، لكن أحمد حسين حارس البلدية تصدى للتسديدة محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.



مع الدقيقة 36 ووسط سيطرة الأهلي ومن هجمة سريعة يضطر مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة إلى جذب أكرم توفيق ليتلقى البطاقة الصفراء من حكم اللقاء.



كاد الأهلي يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 38 عندما وصلت الكرة من رمية تماس إلى رضا سليم فتوغل داخل منطقة جزاء البلدية ومرر عالية إلى بيرسي تاو فسدد الكرة برأسه، لكن فوق العارضة، ولو أتقن تاو لعب الكرة لعانقت الشباك.



مرت الدقائق الأخيرة سريعة ولاحت فرصة محققة قبل نهاية الشوط بتوقيع رضا سليم، لكنها أهدرت بغرابة، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.



الشوط الثاني:



واصل الأهلي أداءه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وسط غابة من السيقان لمدافعي البلدية، ولهذا لم تشهد الدقائق العشر الأولى فرصًا محققة للتهديف نتيجة للتمركز الدفاعي للمنافس والبطء في التحضير من جانب الأهلي.



في الدقيقة 56 ومن هجمة منظمة تصل الكرة إلى رضا سليم من إمام عاشور فمرر الكرة عرضية على رأس كهربا أمام المرمى مباشرة، لكن كهربا لعب الكرة بجوار القائم.



هدف مباغت:



على عكس سير المباراة ومن هجمة مرتدة للبلدية في الدقيقة 57 تصل الكرة إلى وحيد محسن في الجانب الأيسر، فسدد قوية لترتد الكرة من القائم وتصل إلى ماجد هاني على حدود منطقة الجزاء، فسدد قوية في الشباك ليتقدم بلدية المحلة بالهدف الأول.



في الدقيقة 63 ينجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل من متابعة إمام عاشور، لكن الحكم أشار إلى إلغاء الهدف نتيجة لتسلل كهربا.



في الدقيقة 67 يجري الأهلي ثلاثة تغييرات بمشاركة حسين الشحات وكريم فؤاد وموديست وخروج بيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية.



استمر المنافس على أسلوبه وعلى أدائه متمسكًا بالدفاع بكامل صفوفه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي خطف منها هدف التقدم.



في الدقيقة 67 يجري الأهلي التغييرين الرابع والخامس بمشاركة محمد مجدي أفشة وعمر كمال وخروج إمام عاشور ومحمد هاني.



هدف التعادل:



في الدقيقة 79 ينجح الأهلي في إدراك هدف التعادل من ركلة ركنية تصل الكرة إلى محمود متولي في عمق منطقة الجزاء، فسدد برأسه لكن الكرة ارتدت من القائم إلى عمر كمال فسدد مباشرة في المرمى مسجلًا أول أهداف الأهلي.



من ركلة ركنية في الدقيقة 88 يرسل علي معلول الكرة إلى منطقة الجزاء على رأس موديست فسدد لكن الحارس يتصدى.



مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ينجح كهربا في تسجيل هدف الفوز، لكن الحكم أشار إلى إلغاء الهدف وبعد العودة إلى الفار تم التأكيد على تسلل كهربا.



الهدف الثاني:



مع ضغط الأهلي المتواصل ومن ركلة ركنية تصل الكرة إلى محمود متولي فمرر إلى موديست وسط زحام شديد داخل منطقة الجزاء فسدد موديست هدف التقدم للأهلي.



توترت المباراة وزادت سخونة مع الدقائق الأخيرة، ويحافظ شوبير على تقدم الأهلي بيقظته في الثواني الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/1.

