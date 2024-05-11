موديست يمنح الأهلى التقدم على بلدية المحلة بهدف قاتل

تمكن أنتوني موديست من تسجيل هدف قاتل لصالح الأهلي أمام بلدية المحلة في الجولة 22 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 98 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الثانية، رأسية ضعيفة من إينوك بنجامين تولا لاعب بلدية المحلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

في الدقيقة الرابعة، ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب بلدية المحلة بعد إعاقة من محمد رجب لمحاولة مرور محمود كهربا.

في الدقيقة الخامسة، تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من جهة اليسار حاول مصطفى شوبير الإمساك بها ولكنها ارتطمت بيديه ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود كهربا بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة لحارس البلدية أحمد حسين.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 27 بعد تمريرة من كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة رائعة بقدمه اليسرى أبعدها حارس البلدية أحمد حسين إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 34 انفراد تام بالمرمى من أحمد عتمان لاعب بلدية المحلة انهاه بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن، لكنه كان متسللا.

بطاقة صفراء من نصيب مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة بعد اعاقة متعمدة لمحاولة مرور أكرم توفيق.

في الدقيقة 38 كرة عرضية من رضا سليم من يسار منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

تمريرة من علي معلول وتسديدة من كهربا بقدمه اليسرى في الدقيقة 45 مرت بجوار القائم.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 52 تسديدة قوية من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها مصطفى شوبير من منتصف مرماه.

كهربا أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 55 بعد عرضية من رضا سليم وتسديدة رأسية مرت بجوار القائم.

ونجح ماجد هاني في تسجيل هدف التقدم لصالح البلدية بعد تسديدة صاروخية من وحيد محسن ارتدت من القائم الأيسر قبل أن تعود إلى ماجد هاني الذي هيأ الكرة وسددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى شوبير.

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح الأهلي بأقدام إمام عاشور بداعي التسلل على كهربا في بداية اللعبة.

الأهلي أجرى عدة تغييرات بنزول كريم فؤاد بدلا من مروان عطية وموديست بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات بدلا من رضا سليم.

وأهدر موديست فرصة خطيرة بعد تمريرة من محمد هاني، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

عمر كمال عبد الواحد نجح في تسجيل هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 79 بعد ركلة حرة تم تنفيذها وسددها متولي رأسية ارتدت من القائم قبل أن تصل إلى عمر كمال، الذي تسلم الكرة بصدره وسددها في الشباك.

في الدقيقة 85 تسديدة قوية من حسين الشحات لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع بلدية المحلة نور الزمان الزمورى ووصلت سهلة للحارس أحمد حسين.

كهربا سجل هدفا في الدقيقة 91 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل وأكدت تقنية الفيديو على صحة قرار الحكم.

وتمكن أنتوني موديست من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 98 بعد تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وتم التأكيد على صحة الهدف بعد ان كانت هناك مطالبات بوجود مخالفة.

