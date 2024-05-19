قبل ساعة من لقاء السيتي.. المرض يضرب صفوف وست هام

ذكرت تقارير صحفية منذ قليل، أن الأمراض ضربت صفوف وست هام قبل لقاء مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المراسل “سام”، أن هناك مرض ضرب معسكر لاعبي وست هام قبل ساعة من لقاء السيتي وقد يغيب العديد من اللاعبين عن اللقاء وعلى رأسهم هداف الفريق جارود بوين.

Potentially good news for City early on - as West Ham have a bug going around the camp leading to a few late checks ahead of the big game — Sam C (@SamC_reports) May 19، 2024

سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وأرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، يستعرض “الدستور” سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وأرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

• سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

- أمام فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سيناريوهين لحصد لقب الدوري الإنجليزي، الأول هو تحقيق الفوز بأي نتيجة وحصد الثلاث نقاط، دون النظر إلى نتيجة مباراة أرسنال وإيفرتون؛ لأن المان سيتي سيرتفع رصيده إلى 91 نقطة.

- أما السيناريو الثاني هو تعادل مانشستر سيتي مع وست هام، والوصول إلى النقطة 89، ولكن يشترط تعثر أرسنال أمام إيفرتون.

- ولكن إذا تعادل مانشستر سيتي مع وست هام، بينما فاز أرسنال أمام إيفرتون، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وسيذهب اللقب لصالح الجانرز.

- وفي حال هزيمة مانشستر سيتي، فإن أرسنال سيخطف لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

• سيناريوهات تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

- كذلك يدخل فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، هذا اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الانتصار بأي نتيجة أيضًا، من أجل رفع كأس الدوري الإنجليزي هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2004.

- ولكن في حال تعادل أرسنال ووصوله إلى النقطة 87، فإن لقب الدوري الإنجليزي سيذهب لصالح مانشستر سيتي، دون النظر إلى نتيجة مواجهته أمام وست هام.

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

في حال التعادل بين الفريقين في عدد النقاط، تنص لائحة الدوري الإنجليزي على مراعاة عدة أمور، وهي:

فارق الأهداف.

عدد الأهداف المسجلة.

النقاط في المواجهات المباشرة.

الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.

ويتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في فارق الأهداف برصيد 61 هدفًا مقابل 60 هدفًا للمان سيتي.

أما القاعدة الثانية وهي صاحب أكبر عدد من الأهداف، فإن مانشستر سيتي يمتلك حاليًا 93 هدفًا، بينما سجل أرسنال 89 هدفًا.

وبالنسبة للقاعدة الثالثة وهى المواجهات المباشرة، فإن نادي أرسنال يتفوق فيها بتحقيقه الفوز في لندن بنتيجة 1-0، والتعادل سلبيًا في مانشستر.

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 86، أي بفارق نقطتين فقط.