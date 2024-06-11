الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدارس بديل الثانوية العامة للبنات 2024

مدارس بديل الثانوية
مدارس بديل الثانوية العامة للبنات

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بحث الكثيرون عن مدارس بديل الثانوية العامة للبنات 2024، للتقديم لبناتهم فيها، لإيجاد وظائف مناسبة بعد التخرج والدخول في سوق العمل ويرصد الدستور في التقرير التالي مدارس بديل الثانوية العامة للبنات 2024، وطرق التقديم فيها.

مدارس بديل الثانوية العامة للبنات 2024

1 - مدارس الضبعة: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة للعمل في مفاعل الضبعة النووي بشرط ألا تقل درجات مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95%.

 

2 - مدارس الطاقة الشمسية: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر متخصصة للعمل في إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

 

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3 - مدارس توشيبا العربي: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأجهزة الكهربائية.

4 - مدارس we  للاتصالات: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة ونهدف إلى تكوني كوادر مدربة في عدة تخصصات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي وأنظمة الإلكترونيات والأنظمة الكهربائية.

5 - مدارس الذهب والمجوهرات: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الحلي والمجوهرات.

6 - مدارس الهيئة العربية للتصنيع: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الإلكترونيات.

7 - مدارس الأثاث بدمياط: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأثاث المنزلي.

نتائج الشهادة الاعدادية الثانوية العامة مدارس الدستور مدارس الضبغة

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