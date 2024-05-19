وزير الدفاع الإسرائيلى السابق: "كان على الحكومة إنشاء منطقة أمنية بالجنوب اللبنانى"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، إنه كان على الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر أن تستعد لإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.