الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التوتر سيد الموقف.. تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلى

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "التوتر سيد الموقف.. تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي"، حيث أفاد  التقرير: "التوتر سيد الموقف، هكذا هو الحال داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بعد تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس حربها الذي شكل خصيصا لتكوين جبهة داخلية قوبة متماسكة وداعمة للعدوان على قطاع غزة".

وأضاف: "وبعد أكثر من 7 أشهر من العدوان فشل فيها جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه التي أعلن عنها منذ اليوم الأول من الحرب، تصاعدت حدة الخلافات بين نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحكومي لتبلغ ذروتها وتصل حد التهديد بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة".

خلافات ساهم في تأجيجها تعمد نتنياهو إفشال المفاوضات التي تبنتها مصر بالتعاون مع الوسطاء، للتوصل لصيغة مناسبة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين مخافة أن يفقد منصبه مع انتهاء الحرب، الأمر الذي يبدو وشيكا بعدما أمهله بني جانتس حتى الثامن من يونيو القادم لبلورة استراتيجية عمل جديدة للحرب وما بعدها تضمن إعادة المحتجزين.

مجلس الحرب الإسرائيلي القاهرة الإخبارية مجلس الحرب نتنياهو حكومة الحرب الإسرائيلية

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