تفاصيل معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة، فتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي للجمهور بداية من اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزاعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة.

أما عن سعر تذكرة معرض الزهور، فمن المرجح أن تكون 10 جنيهات، أما تذكرة السيارة 25 جنيها، إضافة إلى ذلك فمن المرجح أيضًا أن تصل تخفيضات المعرض إلى حوالي 30% وهي تخفيضات تختلف حسب كل عارض.