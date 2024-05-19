الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة، فتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي للجمهور بداية من اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزاعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة.

أما عن سعر تذكرة معرض الزهور، فمن المرجح أن تكون 10 جنيهات، أما تذكرة السيارة 25 جنيها، إضافة إلى ذلك فمن المرجح أيضًا أن تصل تخفيضات المعرض إلى حوالي 30% وهي تخفيضات تختلف حسب كل عارض.

تفاصيل معرض زهور الربيع معرض زهور الربيع المتحف الزراعي الزهور قناة dmc DMC

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