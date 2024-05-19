الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة فى جباليا

جريدة الدستور

أكد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مربعات سكنية كاملة في جباليا شمال قطاع غزة، خاصة بعد المعارك والاشتباكات الضارية مع المقاومة.

وأضاف "جبر"، أن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية بشكل كبير بسبب نقص الإمدادات الغذائية والطبية، فضلًا عن القصف المستمر والمعارك الكبيرة التي يشهدها الكثير من الأحياء في قطاع غزة.

ونوه إلى أن مناطق شرق رفح شهدت قصفًا كبيرًا من خلال طيران الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية، الأمر الذي ساهم في سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وعلى المستوى الطبي، فمستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص الإمدادات الطبية التي تعرقل عمل الطواقم الطبية في القطاع بأكمله، خاصة أحياء الشمال.

بشير جبر جباليا الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية رفح

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