موعد استطلاع هلال شهر ذى الحجة 1445

تستطلع مصر وباقي الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة 1445 بعد غروب شمس يوم 29 ذي القعدة، لتحديد موعد بداية شهر ذي الحجة 1445، والذي يكون يوم عيد الأضحى في اليوم العاشر منه، ووقفة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445.

موعد عيد الأضحى المبارك

وفق مركز الفلك الدولي الذي حدد موعد ظهور هلال شهر ذي الحجة فلكيًا، أنه سيحدث الاقتران المركزي يوم الخميس 06 يونيو 2024، ليكون الأول من شهر ذي الحجة، حيث تستطلع مصر والدول العربية هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة الموافق 6 يونيو 2024، وبذلك يكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ويكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

فرحة العيد تكتمل بوجودك، كل عام وأنت بخير وأسعد الناس.

أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

عيد الأضحى رمز للطاعة والامتثال، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أضاحينا وأن يجعلنا من عتقائه من النار.

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام وفي كل عام حقائق وأحلام وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد. أهنئك بالعيد كل عام وقلبك سعيد.

بهجة العيد ليست ليوم وحيد، بل هي فرحة لعمر مديد. لئن سبقتني بالمعايدة فذاك لاهتمامك وفضلك، وإن سبقتك فذاك لحقك وقدرك، لك كل الود وعيدك مبارك. رفع الحجيج أكفهم يرجون رحمة ربهم وأنا رفعت كفي إليه ليجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك.

اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك. يا من رجونا لهم كل خير، وأحببناهم في الله لا غير كل عام وأنتم بخير.