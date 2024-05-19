الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل،اليوم الأحد،برئاسة وزير العمل حسن شحاته،جلساته،بديوان عام "الوزارة"،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على البرلمان،لمُناقشته،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،والتشجيع على الإستثمار..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره"..

أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر 

 

وبحسب بيان صحفي يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن  "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية،والسلامة والصحة المهنية،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل،من كافة محاورها..وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون،والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال "..وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل  ..كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة  بيئة عمل لائقة  تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية..

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وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024

يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..ويرأس وزير العمل،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي 

 

،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية،وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..

المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي أمان وظيفي المجلس الأعلى للحوار وزير العمل مشروع قانون العمل

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