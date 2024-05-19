الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".

جاءت تصريحات "الوزير" خلال رئاسته اليوم الأحد، للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره، للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

الامتثال لمعايير العمل الدولية 

وقال الوزير إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس.. وأشاد الوزير بالعلاقة الممتاز مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل .. كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بجهود وزارة العمل  نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية.

txt

كيف أسهمت وزارة العمل فى خفض معدل البطالة من 13% إلى 6.9% خلال 10 سنوات

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور.. ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وحماية العمالة غير المنتظمة.. وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.. والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.

txt

وزارة العمل: 2772 فرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة تنتظر شباب 9 محافظات

IMG-20240519-WA0020
IMG-20240519-WA0020
حسن شحاتة وزير العمل منظمة العمل الدولية قائمة الملاحظات الدولية قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

فى وداع كلوب.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون فى البريميرليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا