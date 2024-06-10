قبل لقائه الـ100 مع مصر.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية مع الفراعنة وذلك بعد التسجيل ضد غينيا بيساو اليوم في تصفيات كأس العالم.

صلاح سجل هدف مصر الوحيد في اللقاء بالشوط الثاني، وحافظ على صدارة مصر للمجموعة الأولى وعدم الهزيمة في اللقاء الرابع على التوالي.

صلاح وصل للهدف الخامس ليتصدر ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية رفقة محمود حسن تريزيجيه زميله في المنتخب.

ووصل صلاح للهدف رقم 57 له مع منتخب مصر في 98 لقاء ويفصله لقاءان عن مباراته رقم 100 مع المنتخب المصري.

حافظ صلاح على رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم برصيد 16 هدفًا.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لقاء منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

رفع الفراعنة رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ6 نقاط.