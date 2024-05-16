ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمنشآت الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ممثلة فى إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالفرافرة، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ( الحملة الميكانيكية) بالوادى الجديد، بحضور 20 من العاملين بالحملة الميكانيكية، وتناول الندوة كيفية عمل تجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

مبادرة سلامتك تهمنا

أقيمت الفاعلية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

برامج تدريب مجانية

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وكذلك ضرورة الإهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريب مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل للحصول على فرص عمل لائقة بعد التدريب.

السلامة وتأمين العاملين

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين، وكذلك بيئة العمل، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، تحت رعاية وزير العمل واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.