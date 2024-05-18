نقابة الخدمات الإدارية تطلق أول دورة دعوية للمرأة العاملة

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مخاطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تنظيم وأطلاق أول دورة دعوية للمرأة العاملة بكافة مواقع العمل ذات الصلة بتصنيف النقابة، على أن تكون متخصصة في نشر تعاليم الدين الصحيح من خلال واعظات الوزارة خريجي الأكاديمية الدولية للأوقاف باعتبار ذلك مشروع قومي واستثمار استراتيجي هادف نحو تحقيق معنى التنمية الشاملة في ربوع الجمهورية الجديدة.

المهيري: منع تسلل الفكر الهدام في مواقع العمل هدف استراتيجي

وأكد المهيري، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام التنظيم النقابي بدعم الأنشطة التثقيفية ذات البعد الديني الصحيح بهدف منع تسلل أي أفكار مّضللة بين أفراد المجتمع العمالي، خاصة أن المرأة ممثل جيد في التربية والتعليم وقادرة على صناعة طفل قويم من أجل مستقبل أفضل.

ثمنت المخاطبة اهتمام وزير الاوقاف بدور المرأة كواعظة التى تتفرد بها مصر بإشراكها في الأنشطة الدعوية خاصة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني الذي يؤكد أن زيادة الولاء لقيم العمل والانتاج واحدا من الركائز الرئاسية التي ينادي بها الاسلام وهو هدف استراتيجي أقره دستور التنظيم النقابي وبعمل على نشره بصفته متفق ومنهج تعاليم الدين الإسلامي الصحيح.

وقال السيد العسبرى نائب رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية عن وجه بحرى ومن العاملين بوزارة الاوقاف، إن مجلس ادارة النقابة يدعم ملف المرأة العاملة بمواقع العمل على مستوى ٢٧ محافظة بما يتوافق وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا مستهدفا من بين ذلك تحصين العمل الدعوي المقدم للسيدات لنشر الوسطية مؤكدا أن العاملين بوزارة الاوقاف وعددهم نحو ٢٠٠ الف عضو تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لنشر تعاليم الدين الصحيح وفق استراتيجيات واليات عمل وزارة الاوقاف المنصوص عليها.