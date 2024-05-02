الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا:" لدينا "القادرون باختلاف أنواع؛ منهم جزء قادر أن يعطي، وهناك جزء آخر يكون غير قادر بدنيا على الخروج من منزله، وبالتالي يكون غير قادر على العمل". 

 

وأضاف البدوي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن القادرون على العمل في القطاع الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم أن يحصلوا على الحد الأدنى للأجور والمتمثل في 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين من المنزل من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون صاحب العمل غير قادر على دفع مبلغ الـ 6 آلاف كاملة، وبالتالي فإن الحالات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يتم دراستها. 

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال السابق طلب من القطاع الخاص أن يقوم بتعيين الـ 5%.

اتحاد عمال مصر ذوى الاحتياجات الخاصة مجدي البدوي الحد الادنى للأجور قانون العمل الجديد

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"مذبحة دار السلام".. تفاصيل اعترافات طالب الهندسة بقتل والديه وشقيقه وصديقه

عاجل.. الاحتلال يقتحم عرابة وفحمة جنوب جنين الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين