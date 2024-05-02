نائب رئيس اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة

أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا:" لدينا "القادرون باختلاف أنواع؛ منهم جزء قادر أن يعطي، وهناك جزء آخر يكون غير قادر بدنيا على الخروج من منزله، وبالتالي يكون غير قادر على العمل".

وأضاف البدوي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن القادرون على العمل في القطاع الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم أن يحصلوا على الحد الأدنى للأجور والمتمثل في 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين من المنزل من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون صاحب العمل غير قادر على دفع مبلغ الـ 6 آلاف كاملة، وبالتالي فإن الحالات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يتم دراستها.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال السابق طلب من القطاع الخاص أن يقوم بتعيين الـ 5%.