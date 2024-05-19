"كنز عين شمس" يقود 3 لصوص للسجن

يسعي عدد كبير من الشباب للثراء السريع، وذلك لتحقيق احلامهم، ويكون التنقيب عن الآثار حلم الجميع من الشباب، “الدستور” تكشف القصة الكاملة لـ كنز عين شمس الذي قاد 3 لصوص للسجن.

«كنز عين شمس» يقود ثلاثة لصوص للسجن

تعود تفاصيل الواقعة عندما بدء المتهم الأول في التخطيط للاتجار بالآثار والتنقيب عليها في دائرة قسم شرطة عين شمس، المتهم استعان بـ 2 اخرين للمساعدة في عملية التنقيب عن الاثار، وتوجه لـ دجال بمنطقة السيدة زينب لتحديد الإمكان المقرر الحفر بها.

التحريات

وكشفت التحريات أنه بعد تلقي اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطاراً يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس - لقيامه بالاشتراك مع شخصين - مقيمين بذات العنوان - بالتنقيب عن الآثار في العقار الذي يسكنه.

وعُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1.5 × 1.5 متر، وأدوات حفر وتنقيب، و36 قطعة فخار محطمة.

اعترف المتهمان خلال التحقيقات بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية التي تحطمت أثناء الحفر. وأكد المتهمان "لما لقينا الفخار ظهر قلنا إن الشيخ اللي في السيدة صادق وايكد هنلاقي الكنز".

وبعد عرضهما على النيابة، قررت تشكيل لجنة أثرية لمعاينة العقار، وأحالتهما للمحاكمة بعد تحرير المحضر بالواقعة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.