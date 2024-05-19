الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رميو وجوليت بطابع جنوبي بالعرض المسرحي "العشق والعشاق" لفرقة كوم أمبو المسرحية

الفرقة
الفرقة

يقام على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو العرض المسرحي "العشق والعشاق" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل حول العرض 

تدور أحداث العرض المأخوذة عن رواية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، في قالب بالطابع الجنوبي الصعيدي حيث الصراعات القبلية، ومن خلال الأحداث والصراعات بين عائلتي العزايزة والمناصرة، تنشأ قصة حب بين "رحيم" من المناصرة أحد شباب القرية وبين"بدرو" من العزايزة، إلا أن هذا الحب يرفض من قبل العائلتين ويعملان على الوقف ضده ومنعهما من الزواج.

العرض دراماتورج حسام العجوز، مصمم استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس ناصر عبد الحافظ، أشعار حسام عبد العزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، إخراج شريف النوبى.

العرض تمثيل هيثم محمد اسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولى مرعى، فاطمة أحمد، رائف شكرى، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسى، بيتر عماد شحاته.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفي، وتقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

ومن المقرر أن يقدم على مسرح قصر ثقافة قنا غدًا الإثنين ٢٠ مايو، ويشهده لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفى.

received_2271874146478750
received_2271874146478750
received_1525324841530931
received_1525324841530931
received_3842879635932901
received_3842879635932901
received_1518687095667957
received_1518687095667957
received_1377465112921883
received_1377465112921883
received_816236183463908
received_816236183463908
received_788057920094168
received_788057920094168
قصر ثقافة كوم امبو العرض المسرحي العشق والعشاق العروض المسرحية ثقافة أسوان

مواد متعلقة

حشود في مقاهى أسوان لمتابعة مباراة الأهلي والترجى التونسي (صور)

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

محافظ أسوان يلتقى وفد مدينة تشون تشين الصينية

إصابة 5 سودانيين فى انقلاب سيارة نقل بأسوان

188 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع أسوان

انتشال جثة شخص غرق فى مياه النيل بقرية الجعافرة شمال أسوان

توثيق 40 شهادة ميلاد لأهالي قرية وادى خريت شمال أسوان (صور)

بعناق الطرفين.. إتمام مراسم الصلح بين قبيلتين بعد 90 يوما صراع بأسوان

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

محافظ سوهاج: تلقي أكثر من 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا