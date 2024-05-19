تداول امتحان الإنجليزى للشهادة الإعدادية على صفحات الغش بالمنوفية

لليوم الثالث على التوالي تداولت جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا نسبتها لامتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، وذلك عقب دقائق من دخول الطلاب لجان الامتحان وسط ذهول من أولياء الأمور.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية خطأ فردي لكن لا يعفي أحد من المسئولية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والضرب بيد من حديد على كل من تثبت إدانته.



وشدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على متابعته امتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال تواصله الدائم مع مسئولي التربية والتعليم، ورصد آراء أولياء الأمور وردود الأفعال، بالإضافة إلى التعليقات والشكاوي التي تصل له.

وكان قد قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أمس السبت، استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة، بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يومًا من راتبهم.



وأكد أبوليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه بالإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدًا بمستقبل أبنائنا الطلاب، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

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