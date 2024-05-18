السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: أسواق نموذجية جديدة فى "تلا" للارتقاء بمستوى الخدمات

أسواق نموذجية بمدينة
أسواق نموذجية بمدينة تلا

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه جار تنفيذ 9 مشروعات خدمية (أسواق حضارية، مواقف نموذجية) بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للسوق النموذجي الجديد بشارع أحمد عرابي خلف، الجمعية التعاونية بمدينة تلا، وسيتم افتتاحه قريبًا، حيث يضم السوق 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ومزود بكل الخدمات والمرافق اللازمة، في إطار حرص الدولة على القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

أضاف المهندس وفيق حسن عبدالسلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه جار إنشاء سوق حضارية أخرى بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشكا وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية لكل المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، لإحداث نقلة حضارية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

يتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات. 

كان شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة والدورية لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق أحياء ومدن محافظة المنوفية. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية أسواق نموذجية مدينة تلا خدمة المواطنين

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