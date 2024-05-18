السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا تنفى ادعاءات الاحتلال: لا يوجد مكان آمن فى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

نفى فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، بشدة الادعاءات التي تشير إلى وجود مناطق آمنة في قطاع غزة يمكن للمدنيين الانتقال إليها، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "كاذبة تمامًا".

لازاريني دعا إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار فورًا، مؤكدًا أن أي تصعيد إضافي سيزيد فقط من المعاناة التي يتكبدها المدنيون في غزة.

وفي تصريحاته، أكد أنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، مشددًا على أنه لا يوجد مكان آمن، وأنه لا أحد في أمان بغزة.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، نقلت وكالة "فرانس برس" عن أونروا أن حوالي 800 ألف شخص اضطروا للنزوح من مدينة رفح في غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية. وتزايدت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية للمدنيين الذين فروا من منازلهم في ظل التصعيد العسكري الحالي.

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