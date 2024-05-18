السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنتين لسائق ميكروباص بتهمة التعدى على ضابط مرور

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق ميكروباص بتهمة التعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.

جاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفًا أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده. 

جاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكنًا من صدمه بذات السيارة طارحًا إياه أرضًا مُعتليًا جسده بسيارته مارًا بها فوق بدنه محدثًا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5%، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. 

كما أتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس سائق ميكروباص المستشار حمدي السيد الشنوفي مخالفة مرورية

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