السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفه لحل لغز العثور على جثة موظف داخل مسكنه ببولاق الدكرور

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لحل لغز العثور على جثة موظف داخل شقته وتستمع أجهزة الأمن لأقوال جيران موظف عُثر على جثمانه داخل مسكنه في بولاق الدكرور، مٌصابًا بطعنات بمناطق متفرقة من الجسد.

تلقي بلاغ الواقعة 

وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الواقعة، الرائد محمد نجيب، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أيمن السمكوري، لإجراء المعاينات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال الجيران والوقوف على وجود علاقات المجني عليه.

ونُقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأظهرت التحريات الأولية أن الضحية يقيم وحده في شقته عقب الانفصال عن زوجته.

من جانبه أفاد أشقاء المجني عليه بأنهم اتصلوا عليه مرارًا وتكرارًا وحين لم يجب عليهم، توجهوا إلى منزله حيث عثروا عليه جثة هامدة.

حل لغز العثور علي جثة موظف العثور علي جثة موظف داخل شقته لأقوال جيران موظف ع ثر جثمانه داخل مسكنه بولاق الدكرو رجال مباحث الجيزة م صاب ا بطعنات بمناطق متفرقة من الجسد

مواد متعلقة

بعد اختفائه 12 يومًا بالإسكندرية.. التحقيق فى العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

قرار "النقض" يعلّق إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2028

"الفقى": توريد 79 ألفًا و482 طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم