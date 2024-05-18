جهود مكثفه لحل لغز العثور على جثة موظف داخل مسكنه ببولاق الدكرور

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لحل لغز العثور على جثة موظف داخل شقته وتستمع أجهزة الأمن لأقوال جيران موظف عُثر على جثمانه داخل مسكنه في بولاق الدكرور، مٌصابًا بطعنات بمناطق متفرقة من الجسد.

تلقي بلاغ الواقعة

وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الواقعة، الرائد محمد نجيب، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أيمن السمكوري، لإجراء المعاينات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال الجيران والوقوف على وجود علاقات المجني عليه.

ونُقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأظهرت التحريات الأولية أن الضحية يقيم وحده في شقته عقب الانفصال عن زوجته.

من جانبه أفاد أشقاء المجني عليه بأنهم اتصلوا عليه مرارًا وتكرارًا وحين لم يجب عليهم، توجهوا إلى منزله حيث عثروا عليه جثة هامدة.