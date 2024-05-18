السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر تذكرة معرض الزهور 2024 وموعد افتتاحه

معرض الزهور
معرض الزهور

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لافتتاح معرض زهور الربيع، وذلك في دورته الـ91 في المتحف الزراعي، والذي يقام لأول مرة خارج حديقة الأورمان عقب إغلاقها في مايو الماضي. 

ويتساءل الكثيرون عن موعد افتتاح المعرض  وكذلك أسعار التذاكر به وعروضه.. في التقرير التالي نجيب عن هذه الأسئلة:

موعد افتتاح معرض الزهور

من المقرر أن ينطلق معرض الزهور 2024 خلال أيام، كما من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مباشرة، إذ مازالت تتلقى وزارة الزراعة طلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة  في المشاركة في المعرض، وهو الأمر الذي كان سببًا في عدم تحديد موعد رسمي لبدء المعرض.

وينطلق معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي، كما من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

في نسخته الـ91.. موعد بدء معرض الزهور 2024

فى نسخته الـ91.. 8 معلومات عن معرض الزهور 2024

سعر تذكرة دخول معرض الزهور

أما عن سعر تذكرة معر ض الزهور فمن المرجح أن تكون 10 جنيهات أما تذكرة السيارة 25 جنيها، إضافة إلى ذلك فمن المرجح أيضًا أن تصل تخفيضات المعرض إلى حوالي 30% وهي تخفيضات تختلف حسب كل عارض. 

ويتميز معرض الزهور باحتوائه على مجموعات كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها النادرة، كما يضم كذلك نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

أما عن المشاركين في المعرض فهم من منتجي الزهور ونباتات الزينة وكذلك أصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث.

تخفيضات تصل إلى 30%

وفي معرض الزهور في دورته الـ91 هذا العام تم تخصيص مساحة داخل المعرض خاصة بالسلع الغذائية  والموجودة بأسعار مخفضة وذلك بنسبة تصل لـ 30%، وهو الأمر الذي يعد في مصلحة الزائرين.

ومعرض الزهور 2024 هذا العام في نسخته الـ91 هذا العام يقام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ليس فقط من مصر، وإنما من الوطن العربي، وكذلك بمشاركة المهتمين والعاملين في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق. 

معرض الزهور 2024 المتحف الزراعي بالدقي سعر تذكرة معر ض الزهور زهور الزينة الزهور المعرض

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