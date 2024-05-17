فى نسخته الـ91.. 8 معلومات عن معرض الزهور 2024

معرض الزهور 2024 في مصر، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها يوميًا باستخدام مؤشر البحث جوجل، حيث ينتظره الكثير من المواطنين من عشاق الزهور.

معرض الزهور 2024 فى مصر

معرض الزهور2024 في مصر هو المعرض السنوي لوزارة الزراعة الذي يشهد عرض الكثير من أنواع الزهور والنباتات من مختلف دول العالم.

وقد بدأت وزارة الزراعة منذ شهر مضى تلقي طلبات المشاركة في المعرض من الشركات والمؤسسات الزراعية الراغبة في المشاركة فيه، ومن المفترض أن يقام معرض الزهور ٢٠٢٤ في الأيام القادمة بالمتحف الزراعي بالدقي.

8 معلومات عن معرض الزهور 2024 في مصر

1- معرض الزهور يعد أقدم معرض سنوى في المنطقة العربية.



2-بدأ تنظيم هذا المعرض منذ 90 عامًا، ويقصده جميع المهتمين بقطاع النباتات على المستوى المحلي والإقليمي.

3- يقام معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بالجيزة، ولكنه في العام الماضي وفي نسخته الـ90 نقل إلى المتحف الزراعي بالدقي.

4- يضم معرض زهور الربيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة.

5- يضم أيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

6-يشارك في المعرض أيضًا العديد من الجهات الحكومية وكافة شركات القطاع الخاص المهتمة بمجال النباتات ومنتجي زهور بكل أنواعها من الزينة وغيرها.

7- يشارك في المعرض أيضًا شركات "نظم الري الحديث واللاند سكيب"، وأصحاب المشاتل، وسيتم عرض فيه عدد من كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

8-يضم أيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.