السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معين الشعبانى: جاهزون لكل الاحتمالات أمام الزمالك.. ومندهش من تصريحات «جوميز»

معين الشعبانى
معين الشعبانى

أكد معين الشعباني، المدير الفني لنهضة بركان المغربي، أن فريقه مستعد لخوض مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن الفريق يطمح لحصد اللقب القاري.

ويلتقي الزمالك، وضيفه نهضة بركان المغربي، في الثامنة من مساء يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على استاد القاهرة، في إياب الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية.

قال معين الشعباني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، أن “الفريق في كامل الجاهزية ليقدم مباراة كبيرة، غدا الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، لذلك قمنا بتهيئة جميع اللاعبين من الناحية النفسية والبدنية، وبالتالي نحن جاهزون للدفاع عن حظوظنا في التتويج باللقب الإفريقي”.

وأضاف الشعباني: "عملنا على تحضير اللاعبين في الحصص التدريبية لهذا النهائي، وعملنا على جميع الجزئيات لكي تكون النتيجة لصالحنا". 

وعن السيناريوهات المحتملة في المباراة، قال معين الشعباني: "أكيد المباراة ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب، لدينا فوز في الذهاب سنعمل على الدفاع عنه، وأكيد الزمالك سيعول على جماهيره وهذا لن يؤثر علينا لكون نهضة بركان، سبق له أن لعب في مثل هذه الأجواء، كما أن لاعبينا لهم من الخبرة الإفريقية ما يكفي لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف مدرب نهضة بركان: "لدينا لاعبون دوليون سيعملون على تقديم مباراة دون عصبية، وما يهمنا أن نكون في المستوى المطلوب، ونعود بالكأس للمغرب".

وعلق المدرب التونسي، على تصريحات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، بأن ناديه أكبر من نهضة بركان قائلا: "مندهش من تلك التصريحات ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو ناد حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية، كما أن مودرن فيوتشرفريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

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