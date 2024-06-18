حملة مكبرة على السلخانات وحمامات السباحة بدمياط فى ثالث أيام العيد

شنت مديرية الصحة في دمياط بالتنسيق مع إدارة البيئة حملات مكبرة لتواصل متابعة السلخانات وحمامات السباحة ومحطات المياه والغسيل الكلوي بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الجهود فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط أنه تم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمحطات ومآخذ وشبكات مياه الشرب وأعمال الصرف الصحي، والصرف الصناعي، والمصارف، وأعمال حمامات السباحة، وأخذ العينات بصفة دورية ،بالاضافة الى متابعة أماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، والسلخانات،، ومصانع تدوير المخلفات للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، بالإضافة إلى متابعة محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي، وسحب العينات.

وأوضحت الدكتورة هناء السرى مدير إدارة صحة البيئة أن إدارة صحة البيئة وأقسامها بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة واصلت تقديم خدماتها من المتابعة الميدانية باجازة عيد الاضحى المبارك حيث تم المرور الصباحي على محطة مياة شرباص ومحطة مياة كفر الشناوي ومحطة مياة دمياط ومحطة مياة الشرب بدمياط ومحطة مياة دقهلة 1 ايضا السلخانات والمجازر ونقاط الزبيح تم المرور على سلخانة الملقا وو مجزر فارسكور ومجزر. تفتيش كفر سعد وسلخانة كفر البطيخ وتم عمل المخاطبات للجهات المختصة فيما يخص السلبيات التى تم العثور عليها.

إضافة إلى ذلك تم متابعة مراكز غسيل الكلى بمستشفى الزرقا ومستشفى الروضة وقياس نسبة الكلور في المياه والتأكد من صلاحيتها للغسيل الكلوي وأيضا استكمال الرقابة على السلخانات والمجازر ونقاط الزبيح على مستوى المحافظة لليوم الثاني لعيد الأضحى فتم المرور على سلخانة الزرقا وسلخانة ميت الخولي عبد الله وايضا استكمال المرور على أعمال الرقابة على النظافة العامة في الشوارع والميادين وأثناء أيام عيد الأضحى وأيضا تم المرور على حمامات السباحة مثل حمام سباحة أكاديمية فرح في الروضة وحمام سباحة نادي الزرقا الرياضي وعمل المخاطبات للجهات المختصة.