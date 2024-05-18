السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة": امتحان الدراسات الاجتماعية للإعدادية واضح ومباشر

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، للشهادة الاعدادية، جاء واضحا والأسئلة واضحة، مؤكدا أن جميع الأسئلة جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

"تعليم الغربية": انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية.. ولا شكاوى من اللغة العربية

جاء ذلك خلال تفقده لامتحانات الفصل الدراسي الثانى(دور أول) للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

كما حرص وكيل أول الوزارة على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وشدد مدير المديرية  على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع

جدير بالذكر انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 انطلقت أول أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.

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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى 384 لجنة بالإسكندرية

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة
 

- الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الإثنين 20 مايو: العلوم

- الثلاثاء 21 مايو: الجبر والاحصاء، التربية الفنية

- الأربعاء 22 مايو: الهندسة

الدراسات الاجتماعية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصف الثالث الاعدادي الامتحانات وكيل أول الوزارة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

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