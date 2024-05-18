السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الروسى يقصف مطارًا عسكريًا غرب خاركيف ويوسع مناطق سيطرته

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية الروسية

استهدفت القوات الروسية، السبت، مطارًا عسكريًا بمدينة بولتافا غرب مدينة خاركيف، على ما أعلن سيرجي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا.

وقال ليبيديف: "في ليلة 18 مايو، تم قصف مدينة ميرجورود في مقاطعة بولتافا بسلسلة من الضربات على المنشآت العسكرية".

وأضاف: "كان أحد الانفجارات قويًا جدًا وقريبًا من المدينة، واستهدف محطة سكة حديدية في منطقة صناعية".

وتابع: "ووقع انفجاران قويان في مطار بنفس المنطقة، وحظرت السلطات الدخول إلى المطار بشكل كامل باستثناء العاملين داخل المطار"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف ليبيديف: "أن انفجارات سمعت ليلًا في مدينة بافلوجراد بمقاطعة دنيبر"، حيث إن القوات الروسية قصفت مستودعات لمصنع كيميائي يتم تخزين المتفجرات فيه، بما في ذلك الوقود الصلب للصواريخ.

وردًا على الهجمات الأوكرانية على الحدود الروسية، يشن الجيش الروسي بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

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بوتين يعلن تحويل خاركيف الأوكرانية لمنطقة عازلة

تحويل خاركيف لمنطقة عازلة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن القوات الروسية التي تتقدم في منطقة خاركيف تنشئ "منطقة عازلة" لحماية المناطق الحدودية الروسية، لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف ليست جزءًا من خطة موسكو الحالية. 

وقال الرئيس الروسي، الذي أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، إن التوغل الأخير في منطقة خاركيف كان ردًا على القصف الأوكراني لمناطق حدودية روسية مثل بيلجورود.

ولاحقًا، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف إن هجومًا بطائرة بدون طيار أوكرانية أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة بيلجورود. 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في الأثناء أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 14 صاروخـًا متعدد الإطلاق مصدرها أوكرانيا. 

وأدى هجوم ضخم بطائرة بدون طيار أوكرانية على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من الجمعة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة سيفاستوبول وإشعال النار في مصفاة في جنوب روسيا.

ويعترف الرئيس الأوكراني بأن جيشه يفتقر إلى ما يكفي من القوات، وأن لديه 25% فقط من الدفاعات الجوية التي يحتاجها مع تقدم القوات الروسية.

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موسكو: مصادرة الأصول الروسية من إستونيا لنقلها إلى أوكرانيا "سرقة"

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