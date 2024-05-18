المكسيك.. مقتل مرشح عمدة المدينة وخمسة آخرين خلال تجمع انتخابى.. ما القصة؟

أعلنت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، عن مقتل مرشح عمدة المدينة وخمسة آخرين خلال تجمع انتخابي في المكسيك.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد كانت فتاة صغيرة من بين ستة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في منطقة تشياباس حيث أصبح إطلاق النار شائعاً وواسع الانتشار.

ولقي مرشح لمنصب عمدة المدينة وخمسة أشخاص آخرين مصرعهم عندما فتح مسلحون النار على تجمع انتخابي في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك التي تشهد أعمال عنف.

ممثلو الادعاء الاطفال الى جانب المرشح

وقال ممثلو الإدعاء إن فتاة صغيرة كانت من بين الأشخاص الستة الذين قتلوا في إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الخميس، إلى جانب المرشح لمنصب رئيس البلدية لوسيرو لوبيز مازا، وأضافوا أن اثنين آخرين أصيبا.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن “مواجهة اندلعت بين مدنيين مسلحين خلال فعالية انتخابية سياسية”، ولم يكن من الواضح ما إذا كان لوبيز مازا هو الهدف المقصود للهجوم، لأن عمليات إطلاق النار أصبحت شائعة جدًا وواسعة الانتشار في المنطقة.

قتل مهاجمون مجهولون المرشحة لمنصب عمدة سيلايا جيزيلا غايتان، في سان ميغيل أوكتوبان يعمل فني الطب الشرعي في مكان مقتل مرشحة عمدة سيلايا عن الحزب الحاكم، بيرثا جيزيلا غايتان، على يد مهاجمين مجهولين خلال تجمع انتخابي في سان ميغيل. أوكتوبان، ولاية غواناخواتو، المكسيك، 1 أبريل 2024.

ووقع إطلاق النار الجماعي عند مفترق طرق في بلدة لا كونكورديا الريفية بولاية تشياباس، على بعد حوالي 80 ميلاً (125 كيلومترًا) من الحدود مع غواتيمالا.

وتعد المنطقة القريبة من الحدود مع غواتيمالا طريقا رئيسيا لتهريب المخدرات والمهاجرين، وتتقاتل عصابتا المخدرات الرئيسيتان في المكسيك من أجل السيطرة على المنطقة.

يوم الثلاثاء، قُتل 11 شخصًا في إطلاق نار جماعي في قرية في بلدة تشيكوموسيلو بولاية تشياباس، على بعد عشرات الأميال من لا كونكورديا.

أثبت تصاعد أعمال العنف في تشياباس أنه محرج للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عندما زار الولاية الحدودية يوم الجمعة لعقد اجتماع مع برناردو أريفالو، رئيس غواتيمالا.

وكعادته، سعى لوبيز أوبرادور ــ الذي رفض مواجهة عصابات المخدرات ــ إلى التقليل من مشكلة العنف.

هناك من يؤكد أن تشياباس مشتعلة. وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي في مدينة تاباتشولا الحدودية: “لا، كما أوضحت، المشكلة موجودة في هذه المنطقة وسنقوم بحلها”.

كما سلطت عمليات القتل التي وقعت يوم الخميس الضوء على حقيقة أن الفترة التي سبقت انتخابات 2 يوليو في المكسيك شابتها أعمال عنف، حيث قُتل حوالي 20 مرشحًا حتى الآن في عام 2024.

ومرة أخرى، سعى لوبيز أوبرادور إلى التقليل من أهمية العنف وصور أولئك الذين أبلغوا عن عمليات القتل على أنهم "نسور" يسعون إلى تشويه إدارته.