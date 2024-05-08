المكسيك تدين "الهجوم الإسرائيلى على رفح" وتدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار

أدانت المكسيك، أمس الثلاثاء، "الهجوم العسكري الذي تشنه القوات المسلحة الإسرائيلية على مدينة رفح"، وأعربت عن "قلقها العميق إزاء العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب على حياة آلاف المدنيين الذين يعيشون في المدينة جراء هذا الهجوم".

وأوضحت أن "هذه الهجمات ضد السكان المدنيين تشكل انتهاكا جديا لقواعد القانون الإنساني الدولي"، ووجهت "نداء قويا من أجل وقف فوري انساني لإطلاق النار.. وبالتالي إرساء أسس تفاهم سلمي ونهائي".

وأعربت عن أملها في "أن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأكمله دون معوقات، حتى يتسنى لها أن تصل على وجه السرعة إلى أكبر عدد ممكن من الناس والحيلولة دون تفاقم المأساة الإنسانية".

وأكدت أنها "ستواصل العمل الدؤوب في الساحة المتعددة الأطراف، ولا سيما في منظومة الأمم المتحدة، إلى صيغة الدولتين باعتبارها الحل الهيكلي الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".