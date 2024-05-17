الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: تهجير أكثر من 630 ألف فلسطيني قسريًا من رفح

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مناطق الشمال والوسط في قطاع غزة اشتعلت أمس بجرائم الجيش الصهيوني على المناطق المدنية مرة أخرى بصورة همجية ومكثفة، ونتيجة لتلك العمليات العسكرية العشوائية سقط عدد كبير من الضحايا والمصابين من أبناء غزة.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن بعض المحللين السياسيين قالوا إن أحداث أمس في غزة توحي وكأن القتال قد بدأ بصورته الوحشية في غزة، بالرغم من أن هذه العمليات العسكرية بدأت منذ 224 يومًا.

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك خسائر فادحة في أرواح الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الأحداث، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية وقوع أكثر من 35 ألف شهيد جراء هذه الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي.

التهجير القسري لشعب فلسطين 


وأشار إلى أن مايحدث في فلسطين الآن غير مسبوق على الإطلاق، حيث أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا قسرًا على التهجير من رفح بسبب العمليات العسكرية الصهيونية في رفح.

ضياء رشوان الإعلامي ضياء رشوان مصر جديدة اي تي سي جرائم الحرب على غزة

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