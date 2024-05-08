الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضياء رشوان: إسرائيل ليست حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الجانب الأمريكي لم يكن مع دخول إسرائيل لرفح الفلسطينية نتيجة للخسائر الضخمة، لكنه أغمض عينه مؤقتا عن هذا الدخول المحدود في هذه المنطقة.

العمليات العسكرية في رفح 

وأكد ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تعتقد أن هذه المنطقة بها أنفاق وأسرى وقيادات، هذا تقديرها، وبالتالي اتجهوا لرفح الفلسطينية للحصول على صيد ثمين وتغلق ملف رفح الفلسطينية، وأمريكا تركتها تفعل ذلك.

وتابع: "هذه المنطقة حساسة للغاية، وإسرائيل لن تكون حمقاء بما يكفي لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر من أجل أشياء غير مؤكدة في أيديها، ومن أجل مغامرات مجنونة يقوم بها جيش بقيادة سياسية جزء منها متطرف وتوراتي لإحداث إرباك استراتيجي بالمنطقة".

معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 

وواصل: "مصر وإسرائيل في معاهدة السلام عبارة عن أسس وضعت في الشكل الاستراتيجي للمنطقة كلها منذ 46 سنة، وقامت بعدها كل الترتيبات والحسابات الأخرى فيما يتعلق بهذا النزاع أو الصراع".

ضياء رشوان اكسترا اليوم اكسترا نيوز اجتياح رفح

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