ضياء رشوان: إسرائيل تبعث برسائل متضاربة من وراء اجتياحها الجزئى لرفح

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل تبعث رسائل متضاربة وتخلق منطقة غموض تدخل من خلالها رفح الفلسطينية جزئيا، وبالتالي الموقف العالمي والدولي لن يتضح من المواقف الإسرائيلية إلا بعد حدوث شيئين.

اجتياح رفح الجزئي

وأكد رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشيء الأول أنه غدا في القاهرة يصرح المتفاوضين في القاهرة وعلى رأسهم الجانب الأمريكي بأن موافقة حماس هي ما عرض عليها، وبالتالي هو ما عرض على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد تعديل حدث من حماس في التفاصيل، والشيء الثاني أن الطرف الأمريكي يطلب من إسرائيل في ظل هذا إعلان عن موقفها.

تفكير نتنياهو المتطرف

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، لأن تحالفه الحاكم يشهد "لخبطة" كبيرة، كما يرى "بن غفير" و"سموستريتش" أن أي اتفاق غير موافق عليه وهددا بترك الحكومة، إلا أن وزير الدفاع موافق على الاتفاق.

وأوضح أن "نتنياهو" لا يفكر في الاتفاق ولكن يفكر في ما هو الموقف من الاتفاق الذي يحفظ له أغلبية في الحكم.