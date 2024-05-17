"يُهدد العمليات الإنسانية".. برنامج الأغذية العالمي يُحذر من التصعيد الإسرائيلي في رفح

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن التصعيد العسكري في رفح يمكن أن يؤدي إلى توقف العمليات الإنسانية.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها: "نعلم أننا بحاجة إلى نقاط دخول إضافية وكل نقطة جديدة هي شريان جديد يضخ الحياة إلى غزة".

الاونروا: نزوح أكثر من 360 ألف شخص

وقالت الأونروا يوم الجمعة إنه منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح في 6 مايو، اضطر أكثر من 630 ألف شخص إلى الفرار، مع انتقال الكثير منهم إلى دير البلح وخانيونس.

يوم الخميس، وصف مسؤول الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الوضع بأنه “مأساوي للغاية” وحذر من نفاد الغذاء في جنوب غزة.

وأضاف: "جميع التوقعات التي أطلقها الكثير من الناس، بما فيهم نحن، ولكن كثيرون آخرون والدول الأعضاء والمجتمع بشأن عواقب العملية في رفح، أصبحت حقيقة".

وفي هذه الأثناء، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة في التحرك إلى الشاطئ صباح الجمعة عبر رصيف مؤقت بناه الجيش الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وقال مسؤول في الأمم المتحدة لشبكة CNN، إنه يتم نقل المساعدات على الرصيف إلى منشأة في غزة، وبعد ذلك يساعد برنامج الأغذية العالمي في توصيل المساعدات إلى وكالات أخرى أو توزيعها.