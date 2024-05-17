فى غزة ورفح وجنوب لبنان.. "القاهرة الإخبارية" توثق اعتداءات جيش الاحتلال فى كل مكان

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، من خلال طاقم مراسليها في كافة الأنحاء، رصدًا للأوضاع في كل من رفح الفلسطينية، وقطاع غزة، وكذلك الجنوب اللبناني.

وقال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه في اليوم الـ223 للعدوان على غزة، ارتكب الاحتلال 4 مجازر على مدار الساعات الماضية، حسبما تم الإعلان من قبل وزارة الصحة الفلسطينية خلال صباح اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المجازر تسببت في استشهاد ما يزيد عن 30 شهيدًا وإصابة نحو 50 من الفلسطينيين نتيجة لهذه العمليات العسكرية التي لم تتوقف على مدار الفترة السابقة.

وأضاف عماد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في نهاية يوم أمس كان هناك إعلان من وزير الأمن الإسرائيلي الذي أشار إلى الدفع بقوة إضافية للقوات الإسرائيلية التي تتمركز في مدينة رفح لممارسة مزيد من العمليات العسكرية، وهذا إن كانت له دلالة فهو أن هذه العمليات العسكرية ستزداد وتيرتها في الأيام المقبلة، إضافة لأن وقت انتهائها لم يحدد بعد ويمتد إلى أبعد من ذلك.

وأوضح: أن هذا يتزامن مع ما تم الإعلان عنه من قبل كتائب القسام، صباح اليوم، باستهداف قوة أخرى من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منفذ رفح من الناحية الفلسطينية، ونتيجة لذلك أيضًا شاهدنا مروحيات عسكرية كانت تقوم بنقل الجنود الذين جرحوا وأصيبوا نتيجة لهذه الاستهدافات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن عمليات العسكرية تتوسع في كافة الأماكن في قطاع غزة، تحديدًا في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إضافة إلى المناطق الغربية، حيث تم استهداف منطقة تل السلطان، ما أسفر عن استشهاد الكثير من الجرحى ووقوع مصابين.

عرقلة عمل المؤسسات في غزة

وأكد أن هناك تعمدًا واضحًا من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة عمل المؤسسات الإنسانية والإغاثية، كان آخرها استهداف غرفة في مدرسة تابعة لوكالة أونروا، وتسبب هذا الاستهداف في ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، بجانب إصابة خمسة من العمال التابعين لمستشفى الكويتي بعدما قامت إحدى المُسيّرات التابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم وأصابت خمسة منهم.

وأوضح أن عمل هذه المؤسسات الإغاثية في مدينة غزة أصبح يواجه صعوبة بالغة نتيجة الاستهداف والعرقلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتزامن مع إغلاق منفذ رفح بشكل كامل من الجهة الفلسطينية، نتيجة لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذته كنقطة تمركز للعمليات العسكرية الأخيرة التي يمارسها في مدينة رفح، وبالتالي كان آخر المناشدات التي ناشد بها وزراء خارجية ثلاث عشرة دولة خلال الساعات الماضية لضرورة فتح منفذ رفح، بالإضافة إلى المنافذ الأخرى لإنفاذ المساعدات الإنسانية التي تصطف بالمئات والآلاف أمام منفذ رفح البري من الجهة المصرية، تحسبًا للإنفاذ في أي لحظة، نتيجة لتردي الوضع الإنساني في الجهة الأخرى.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم اقتحام عدة بلدات وقرى شرق مدينة نابلس وفي مناطق متفرقة من قطاع غزة بصورة وحشية، حيث أسفرت تلك الاقتحامات عن سقوط بعض الضحايا وعدد من المصابين.

اعتقالات الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اعتقال عدد من الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك تم الإفراج عنهم صباح اليوم بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر يتم فتح أحد الحواجز العسكرية، ولكن ما زال العمال الفلسطينيون غير قادرين على الذهاب إلى المناطق المحتلة للعمل هناك، وأنه تم اعتقال 8455 شخصًا فلسطينيًا منذ أحداث 7 أكتوبر.

مجازر الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدًا و56 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35303 شهداء و79261 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر البث المباشر، لقطات لشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقتي العدوسية والنجارية بفضاء صيدا جنوب لبنان.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق لم يكن يصل إليها طيران جيش الاحتلال من قبل، حيث استهدف البقاع الغربي بـ15 غارة.

ولفت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن طيران الاحتلال شن استهدافات واسعة، في نطاق فضاء صور أدى لاستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، ورد حزب الله بـ12 عملية من الجنوب اللبناني، بسلسلة من العمليات التقليدية، المتكررة بشكل شبه يومي، منها استهداف الأجهزة التجسسية في القواعد العسكرية.

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن طائرات الاحتلال تلقي منشورات في سماء مدينة خان يونس، وهذه المنطقة ضمن المناطق التي تقول إسرائيل إنها من المناطق الآمنة، ما زالت الطائرات تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وهو ما أثار فزع المواطنين في المدينة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة خان يونس شهدت عملية عسكرية موسعة استمرت لقرابة 4 أشهر، لافتًا إلى أن المدينة أصبحت مدمرة للغاية بشكل كامل، حيث تم تدمير الشوارع والبنى التحتية والمنازل والمدارس في هذه المنطقة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن الفلسطينيين النازحين عادوا لهذه المنطقة مجددًا، وأقاموا بعض الخيام للإقامة فيها في ظل العدوان المتصاعد على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنشورات تحث النازحين على نقل ما يحدث في القطاع، تحت مسمى "الكاشف"، وتحاول إثارة البلبلة في صفوف الجبهة الداخلية للمواطنين.

محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

فيما قال أبوبكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مستمرة في المرافعة في اليوم الثاني من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أبوبكر بشير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل سلكت مسار الهجوم على جنوب إفريقيا، واتهمتها بأنها معادية لإسرائيل باستمرار وأنها على علاقة قوية بحلف وثيق تابع لحماس.

وتابع "إسرائيل أكدت أن جنوب إفريقيا لا تعنيها مصلحة الشعب الفلسطيني، بقدر اهتمامها بالحفاظ على بقاء حليفتها حماس لتحقيق مصالحها الشخصية".

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل طلبت من محكمة العدل الدولية تأجيل المرافعة أسبوعًا، ولكن رفضت المحكمة هذا الطلب، وبالتالي قالت إسرائيل إن المحكمة هي الأخرى غير متعاونة مع إسرائيل.

إسرائيل وصفت كل ما يحدث في غزة بأنها أعمال مشروعة

وتابع: "إسرائيل وصفت كل ما يحدث في غزة بأنها أعمال مشروعة، لأنها تدافع عن نفسها من عمليات حماس المتكررة، وشكك الجانب الصهيوني في الأرقام المتعلقة بالضحايا والمصابين بصورة كبيرة، ورفض فكرة الإبادة الجماعية".

واستطرد: "إسرائيل تهتم بحياة الشعب الفلسطيني أكثر من المنظمات المدنية الدولية، وما تقوم به إسرائيل في غزة لصالح الشعب الفلسطيني".

غارات جوية على الجنوب اللبناني

من جانبه، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال نفذ غارات جوية على أماكن في صيدا، وهي أبعد نقطة في الجنوب اللبناني، حيث إننا نشهد توسعًا واضحًا لقوات الاحتلال في أهدافه بالجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت أمس منطقة البقاع الغربي بعدة غارات إسرائيلية تجاوزت الـ15 غارة، وشهدنا غارات إسرائيلية لـ8 بلدات في الجنوب اللبناني.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الصليب الأحمر سوف يصدر بيانًا يعلن فيه عن الأعداد الكاملة للمصابين والشهداء، في المقابل نفذ حزب الله اللبناني سلسلة غارات عبر مُسيرات على موقع عسكري إسرائيلي في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ويأتي ذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية.

أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد عناصره جراء الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدتين بقضاء صيدا في الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقتي العدوسية والنجارية بقضاء صيدا جنوب لبنان، حيث عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر البث الهوائي لقطات من الغارات الجوية التي شنها الاحتلال على البلدتين جنوب لبنان.